Определены правила продажи книг, газет и канцелярских товаров во время пандемии.

Об этом, как передает Day.Az, говорится в методическом руководстве по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных торговых сферах обслуживания и офисах, утвержденном Главным государственным санитарным инспектором Азербайджанской Республики .

В правилах отмечено:

• Предпочтение должно отдаваться онлайн продажам;

• Библиотеки и читальные залы таких учреждений не могут быть использованы;

• Самообслуживание населения в таких учреждениях должно быть ограничено;

• Персонал, обслуживающий граждан, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты;

• Вход в помещение возможен только при наличии индивидуальных средств защиты;

• На выходах должны быть размещены специальные контейнеры для утилизации перчаток и масок;

• Утилизация использованных средств индивидуальной защиты должна осуществляться в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.