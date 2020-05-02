Определены правила продажи книг, газет и канцелярских товаров
Определены правила продажи книг, газет и канцелярских товаров во время пандемии.
Об этом, как передает Day.Az, говорится в методическом руководстве по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных торговых сферах обслуживания и офисах, утвержденном Главным государственным санитарным инспектором Азербайджанской Республики .
В правилах отмечено:
• Предпочтение должно отдаваться онлайн продажам;
• Библиотеки и читальные залы таких учреждений не могут быть использованы;
• Самообслуживание населения в таких учреждениях должно быть ограничено;
• Персонал, обслуживающий граждан, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты;
• Вход в помещение возможен только при наличии индивидуальных средств защиты;
• На выходах должны быть размещены специальные контейнеры для утилизации перчаток и масок;
• Утилизация использованных средств индивидуальной защиты должна осуществляться в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.
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