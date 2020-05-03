https://news.day.az/society/1231021.html В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на завтра
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на завтра
Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на 4 мая в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования Азербайджана для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
Также посмотреть выпуск программы "Время урока" можно на Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования (https://video.edu.az/).
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