В Азербайджане выявлено еще 38 случаев инфицирования коронавирусом, 30 человек вылечились

В Азербайджане выявлено 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, 30 человек вылечились.

Об этом сообщает Day.A со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлены 1932 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 1441, скончались 25 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 466 лиц, из них состояние 19 оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 157 932 тестов.