https://news.day.az/society/1231061.html В Азербайджане выявлено еще 38 случаев инфицирования коронавирусом, 30 человек вылечились
В Азербайджане выявлено еще 38 случаев инфицирования коронавирусом, 30 человек вылечились
В Азербайджане выявлено 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, 30 человек вылечились.
Об этом сообщает Day.A со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране выявлены 1932 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 1441, скончались 25 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 466 лиц, из них состояние 19 оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 157 932 тестов.
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