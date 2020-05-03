https://news.day.az/society/1231139.html В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО
Сегодня в Азербайджане были проведены 5 335 тестов на коронавирус.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 3-е мая.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 157 932 теста.
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