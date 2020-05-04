В Азербайджане открываются парикмахерские и салоны красоты

По решению Оперативного штаба при Кабинете министров, деятельность частных торговых объектов, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов будет возобновлена ​​с сегодняшнего дня.

Как передает Day.Az, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе перемещение лиц, работающих в районах, где были сняты ограничения, разрешено после того, как работодатель введет их данные в портал "mission.e-gov.az" с использованием электронной подписи.

Согласно решению Оперативного штаба, запрещается собираться в группы более 10 человек в общественных местах, на бульварах и в парках, а также в заведениях общественного питания по всей стране.

Отметим, что срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 00:00 31 мая 2020 года.