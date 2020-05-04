В Азербайджане упрощен процесс получения адресной помощи

В Азербайджане сокращен объем информации, требуемой для получения адресной социальной помощи, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Минтруда подготовило новый проект, согласно которому у граждан, обращающихся посредством электронной системы за адресной помощью, заметно уменьшится информация, требуемая для указания в электронном заявлении.

Во время обращения не нужно будет указывать сведения о заработной плате, пенсии и пособиях, о том, обеспечивается ли данное лицо президентской пенсией, и обладает ли статусом вынужденного переселенца.

Также не нужно будет указывать информацию о первой и второй группах инвалидности, сумме годовых расходов за коммунальные услуги, наличии или отсутствии статуса безработного, сведения о транспортном средстве.

Кроме того, у граждан не будет требоваться информация об обучении на платной основе, о нахождении в зарубежной стране, площади частного дома или квартиры, почтовый индекс, номера мобильных телефонов членов семьи (исключая номер телефона для обратной связи), расходы за их использование и другая.

Вся информация, которая больше не требуется от граждан, будет получена из электронно-информационных систем соответствующих органов.

Отметим, что за последний месяц этого года число семей, получающих адресную помощь, увеличилось на 12 тысяч (50 тысяч членов семьи), на 1 мая превысило 82 тысячи (342 тысячи членов семьи).

Напомним, что среднемесячная сумма, приходящаяся на каждую семью, получающую адресную помощь, составляет 224 маната.