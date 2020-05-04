Названы районы Баку, больше всего загрязняющие Каспий

С целью выявления антропогенных влияний на Каспийское море и изучения уровня загрязнения морской воды, на территории Бинагадинского, Сабунчинского, Хазарского района Баку, а также в городе Сумгайыт был проведен очередной мониторинг, взяты анализы морской воды, проведены микробиологические тесты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, начальник управления Каспийского комплексного экологического мониторинга МЭПР Арастун Гасанов сказал журналистам, что также расследованы жалобы в связи со сливом отходов в море на территории поселков Кюрдаханы и Зых.

Анализы, взятые из воды, показали высокий уровень загрязнения на указанных участках. По словам начальника Управления, это связано с отсутствием централизованной канализационной системы на территории и сливом отходов с жилых массивов в Каспийское море.