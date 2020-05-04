Некоторые группы населения смогут беспрепятственно вернуться в Баку

С сегодняшнего дня в Азербайджане устраняется часть ограничений в рамках особого карантинного режима.

В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе деятельность государственных структур восстановлена в установленном количестве, в других регионах республики - в полном объеме. В то же время возобновлена деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих услуги в различных сферах деятельности, в которых были применены ограничения, в частности, частных торговых объектов, парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг.

Часть лиц, работающих в указанных сферах услуг, отправились в регионы, где они зарегистрированы.

Как передает Day.Az, отвечая на вопрос, каким образом они смогут вернуться в Баку, глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов сообщил АПА, что эти лица смогут приехать в столицу, имея при себе удостоверение сотрудника соответствующей структуры либо справку о вызове на работу:

"Руководство должно выдать справку с подписью и печатью о том, что сотрудник вызывается на работу. Если в Баку должны вернуться работники не госструктур, а частных предприятий (таких, как парикмахерские, салоны красоты), данные о них должны быть внесены в портал icaze.gov.az. Также им можно выдать справку о том, что они работают в каком-то салоне, в частном образовательном центре и т.д", - сказал Мамедов.