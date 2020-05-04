https://news.day.az/society/1231315.html В Баку начались онлайн-собеседования для учителей - ФОТО
В Баку начались онлайн-собеседования для учителей - ФОТО
В Баку начались онлайн-собеседования для заключения бессрочных трудовых договоров с учителями, работающими на основе срочного трудового договора в общеобразовательных учреждениях столицы, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство образования.
Со 2 мая на личные электронные страницы кандидатов была отправлена подробная информация об онлайн-собеседовании.
Отметим, что после завершения онлайн-собеседований по общеобразовательным учреждениям Баку поэтапно начнутся собеседования с учителями школ других городов и районов страны.
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