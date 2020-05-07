Карантин в Азербайджане показал, как важно научить наших детей самостоятельно развиваться

Карантин в Азербайджане продлен до 31 мая. Помимо прочих моментов, это означает, что образовательный процесс в учебных заведениях до лета не возобновится. Не исключено, что он не возобновится и до конца учебного года, даже если будет отменен карантин.

Дело в том, что учебные заведения - это объекты, которые в некотором смысле относятся к "оранжевой зоне", то есть входят в группу риска с эпидемической точки зрения. Большое скопление детей и молодежи, активное и тесное общение больших групп людей могут привести к негативным последствиям в условиях, когда ситуация с распространением инфекции еще не стабилизировалась окончательно.

Однако нельзя сказать, что месяцы карантина потеряны для учебного процесса. Вовсе нет. С начала апреля в Азербайджане начала действовать "Виртуальная школа", в которой на сегодня зарегистрированы почти половина школьников страны и десятки тысяч педагогов. Это совершенно новый опыт для Азербайджана. Тем не менее, процесс достаточно быстро встал на рельсы и развивается успешно. А до запуска "Виртуальной школы" школьники страны получили возможность учиться, в прямом смысле этого слова, - по телевизору.

О подготовке телеуроков, связанных с этим нюансах и многих других моментах, интересующих и учеников, и их родителей, мы побеседовали с заведующей отделом общего и дошкольного образования Министерства образования Вафой Ягублу.

Как учат

Телеуроки начались с 11 марта, и уже к концу месяца мы почти что встали вровень со школьной программой. Уроки ведутся на основе обычной школьной программы, с того момента, как 3 марта был приостановлен учебный процесс в школах.

Больше всего вопросов возникает в связи с длительностью телеуроков. Они длятся до 15 минут. Почему так мало? Дело в том, что обычные уроки в школе проходят на основе полной интеракции между учителем и учениками, а также между самими учениками. На объяснение материала учителю требуется пять-десять минут, оставшаяся часть урока уходит на применение новых знаний. Ученик учится писать, читать, понимать прочитанное, отвечать на поставленные вопросы. Так как телеурок не дает возможности для интеракции между учителем и учеником, урок построен таким образом, что в течение 10-15 минут преподаватель дает информацию по новому материалу. Если это языковый предмет, то учитель показывает, как надо работать над текстом, на какие структурные элементы обратить внимание, где находить ответы на вопросы и что из себя представляет соответствующая грамматическая норма. И дает необходимые инструкции и задания, как дальше работать самостоятельно. Поэтому уроки короткие. И такого режима придерживаются и в других странах.

Кто учит

Для проведения уроков приглашаем учителей Баку, которые уже заявили о себе. Раньше у Минобразования был проект подготовки видеоуроков, и мы сейчас привлекли к работе в основном тех учителей, которые были задействованы в том проекте и знают формат. Еще пригласили знатных педагогов, заслуженных учителей, учителей, раньше работавших в системе повышения квалификации, у кого есть достаточный багаж в этой области. Вместе с тем, есть и совсем молодые учителя, которые сами изъявили желание работать в этом проекте. Мы считаем, что для них это хорошая школа.

Телеуроки - это не только компенсация знаний в условиях карантина и поддержка ученикам, но и хорошая платформа для учителей. Они сами себя видят со стороны, сами замечают свои недостатки и работают над этим.

Кто учится

Статистика в нашем случае невалидная, думаю, ей нельзя полностью доверять. Невозможно точно знать, смотрит ребенок телеуроки или нет, в отличие от "Виртуальной школы", где происходит регистрация школьников. О том, смотрят ли дети, мы узнаем через учителей и родителей.

Нам известно, что в сельской местности процент просмотров больше, чем в городах. Многие учителя Баку, Гянджи, Сумгайыта проводят онлайн-уроки со своими классами, и поэтому телеуроки не так популярны. В сельской же местности, где часто отсутствует или слабый Интернет, где не у всех имеются смартфоны и планшеты, просмотров телеуроков больше.

Министерство образования подготовило рекомендацию с целью оптимизации проведения виртуальных занятий и для городских школ. Для них создана особая сетка. Возьмем, например, урок географии в 7-м классе. Это 2 часа в неделю по программе. Мы проводим 1 телеурок раз в неделю и рекомендуем учителю организовать просмотр его всем классом, а затем в другой день недели обсуждать с учениками ту же тему. Они могут углубить эти знания, расширить данную информацию, работать над заданиями. Учитель может отвечать на вопросы учеников. То есть мы предлагаем им не дублировать, не рассказывать тему, уже озвученную в телеуроке. Таким образом, и дети, и педагоги экономят время. Во-вторых, на телеуроке и качество изображения, и звук намного лучше, чем на виртуальном уроке. И, с другой стороны, и у учителя, и у ученика есть возможность посмотреть урок в подаче другого педагога. Это тоже хороший поучительный пример для обоих сторон.

Сколько учат

Непродолжительны по длительности не только телеуроки, но и занятия онлайн. Мы предлагаем учителям лимитировать урок максимум 30 минутами. Дольше этого времени сидеть ребенку, уставившись в монитор или телефон, вредно. Это надо принять во внимание и минимизировать количество онлайн-уроков. Социальная изоляция и так сильно действует на психику детей. И заставлять их с утра до вечера сидеть перед компьютером и решать бесконечные задания, это дополнительная нагрузка. Поэтому мы в своих рекомендациях местным управлениям образования и школам указываем на то, что надо минимизировать задания.

Есть стереотипное мнение, что чем больше ребенок будет делать заданий, тем лучше изучит тему. Но это не так. Нужно давать разнообразные задания, которые расширяют сознание ребенка, заставляют смотреть на проблемы с разных сторон. Иногда бывает, что учитель дает 30 однотипных задач и считает, что таким путем у него разовьется математическое мышление. Но это в корне неправильно. Лучше давать разнообразные задания. И ребенку будет интереснее решать разноуровневые задачи, и времени на это не будет затрачено много.

Одним словом, мы предлагаем минимизировать задания и улучшить их качественный показатель.

Кто оценивает

Отзывы поступают ежедневно. Мы даже выделили сотрудницу, которая собирает эти отзывы, но нам передает только отрицательные. Мы считаем, что отрицательные отзывы - это хорошее подспорье для развития. В отрицательных отзывах мы видим, на что следует обратить внимание, что остается непонятным ученику или родителю. Часто подключаются к оценке телеуроков учителя, указывая на какие-то погрешности. Мы очень рады этой обратной связи. Если бы не было этой обратной связи, не было бы развития и совершенствования нашей работы.

Так что мы рады и положительным отзывам - они нас вдохновляют, рады и отрицательным, так как они помогают нам улучшать качество работы.

Карантин и новые стандарты образования

Этот период показал нам, как это важно - научить детей самостоятельно учиться. Мы сейчас пропагандируем, создаем материалы, которые позволяют ребенку самостоятельно изучать предметы, дают рекомендации, куда обращаться, если возникли вопросы, как самому найти на них ответы.

Стандартный школьный процесс построен так, что мы детей учим инфантильности, не даем им развиваться, самостоятельно мыслить и решать задачи. Еще до начала карантина мы начали работать над новыми государственными стандартами образования. Эти стандарты определяют, чему вообще должна учить школа и отдельные предметы в том числе. Основная установка заключается в следующем: школа не должна давать готовые академические знания, она должна вырабатывать у ребенка важные компетенции, в том числе и упорство. Школа учит не математике, школа учит через математику математическому, алгоритмическому мышлению. Наша цель, преподавая, например, литературу, не делать из ребенка литератора, а развивать в нем читательские способности, привить ему вкус к чтению, сделать из него думающего читателя. Вот основная задача урока литературы. Если мы смогли привить ребенку вкус к чтению, значит, выполнили свою задачу.

Каждая из преподаваемых наук, развивает какую-то часть нашего мозга и нашей души. Когда мы отойдем от глубоко академических знаний, думаю, школа будет намного эффективнее.

Опыт в период карантина многому научил

Мы думаем, что проект телеуроков надо продолжить. Это хорошее подспорье для региональных школ. Не секрет, что в удаленных сельских школах не хватает педагогов по определенным предметам. Например, не хватает химиков. Предмет преподает непрофильный педагог, и у него, естественно, недостает знаний по химии. Если телеуроки станут постоянными и будут по всем предметам, это будет хорошей помощью педагогам и ученикам. Школьники могут прослушать урок химии в исполнении профильного педагога и дальше работать самостоятельно или под руководством школьного учителя.

Или же возьмем детей мигрантов. Они иногда пропускают несколько школьных лет, а когда возвращаются в Азербайджан, встает вопрос, в какой класс их определить и как они получат общее образование. Например, человеку исполнилось 18 лет, а он еще не получил аттестата об образовании. Таким людям мы даем возможность экстерном сдать экзамены и получить государственный документ о среднем образовании. Для этой категории граждан тоже будет хорошим подспорьем через телеуроки и виртуальные занятия получить необходимые знания и сдать экзамены.

То есть можно сказать, что опыт карантина пригодился. Мы многому научились и продолжаем учиться.

И еще, думаю, как общество, мы все поняли, что сейчас доступ к скоростному интернету и смартфонам - это уже не роскошь, а жизненная необходимость. Это уже неотъемлемая часть работы и учебы. Вопрос должен находиться в центре внимания и государственных органов, и каждой отдельной семьи.

Мамам и папам

В заключение хотелось бы обратиться к родителям. Важно понять, что человек учится, не переставая. В школе мы даем детям в основном академические знания, а ребенок учится безостановочно в течение всего дня. И возникший благодаря карантину перерыв необходимо использовать для социально-эмоционального развития детей. Пусть они сейчас отстают в академическом плане, мы это понимаем. Но в освободившееся от учебы время родители должны стараться прививать им житейские навыки. Пусть дети помогают в приготовлении пищи, считают семейный бюджет, ухаживают за бабушками и дедушками, слушают их рассказы об их школьных годах, составляют генеалогическое древо семьи. Дети могут в течение этих карантинных месяцев научиться очень многому. Пусть родители не забывают об этом.

Лейла Таривердиева