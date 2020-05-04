В минздраве Азербайджана осуществлена кадровая перестановка

В минздраве Азербайджана произошла кадровая перестановка, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно приказу, подписанному министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым, завотделом организации скорой помощи Гюльмирза Поладов был освобожден от занимаемой должности, и назначен заместителем директора Объединения патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы.