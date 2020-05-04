В Азербайджане предлагается предоставить врачам определенные льготы и привилегии в постпандемический период

Следует подумать о предоставлении врачам социальных льгот и привилегий в постпандемический период.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев. По его словам, в настоящее время в законодательства для врачей особые социальные льготы не предусмотрены.

"Профессия врача была крайне авторитетной в мире во все времена. Однако в период перехода к рыночной экономике статус врачей в постсоциалистических странах резко упал. Считаю, что в постпандемический период как статус, так и положение в обществе врачей повысится. Президент Ильхам Алиев в марте подписал распоряжение об усилении социальной защиты медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVİD-19). Считаю, что в Азербайджане нужно предпринять ряд шагов для предоставления врачам определенных льгот и привилегий в постпандемический период", - подчеркнул Гулиев.

Он сообщил, что следует принять определенные меры, чтобы все врачи могли пользоваться ипотечными кредитами без каких-либо условий, получать кредиты по низким ставкам, а также необходимы шаги в направлении повышения зарплат и надбавок за стаж для врачей, расширения привилегий в связи с выходом на пенсию, повышения уровня их социального обеспечения.

Председатель комитета отметил, что эти льготы и привилегии должны быть предоставлены врачам не только в государственном, но и в частном секторе.