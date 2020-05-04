Заслуженная артистка Азербайджана Усния Мурватова: Давайте будем солидарны - останемся дома и убережем себя

Все принятые меры в стране направлены на благо населения.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend актриса Бакинского муниципального театра, заслуженная артистка Азербайджана Усния Мурватова, комментируя смягчение ряда ограничений в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией и продление особого карантинного режима в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса до 31 мая.

"Пандемия, охватившая почти весь мир, не обошла стороной и Азербайджан. К сожалению, выявляются заразившиеся коронавирусной инфекцией, и те, кто скончался от нее. Конечно, радует то, что выздоровевших намного больше, и это благодаря мерам, принятым нашим государством. Власти призвали нас оставаться дома, тем самым обезопасить себя и своих родных и близких от инфекции. Нужно отнестись ответственно к ситуации, ведь все, что от нас требуется, - это обезопасить себя, оставаясь дома. Я знаю, многие скучают и думали, что период карантинного режима закончится быстрее, но этот период продлен с учетом ситуации. Но я знаю и верю, что все эти меры приняты нам во благо. Поэтому, давайте наберемся терпения. Это тяжелое время обязательно пройдет, а впереди нас ждут прекрасные дни. Мы вернемся к нашей прежней жизни, больше осознав ее ценность. Поэтому, давайте будем едины, солидарны - останемся дома, убережем себя. Осталось совсем немного, давайте потерпим, и все будет хорошо", - отметила заслуженная актриса.

По словам Уснии Мурватовой, она очень соскучилась по сцене и публике и с нетерпением вновь ждет встречи со зрительской аудиторией.