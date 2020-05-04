Известный КВН-щик получил должность в Милли Меджлисе

В Милли Меджлисе (Парламенте) Азербайджана продолжаются кадровые реформы.

Как передает Day.Az со ссылкой на bakupost.az, в отдел международных отношений Аппарата Милли Меджлиса назначен новый руководитель сектора, которым является Ильгар Набиев.

Ильгар Набиев родился в 1976 году в Баку. С юных лет он начал играть в клубе "Парни из Баку" в команде "Веселые и находчивые".

Команда, в которой он участвовал, была чемпионом 1992 года, первой на Летнем Кубке 1995 года и лучшей командой XX века.

С 2001 года он участвует в театре КВН "Планета Парни из Баку", созданного Тахиром Имановым. Позже он разработал различные юмористические проекты и организовал конкурсы "Клуб веселых и находчивых". Он - глава Творческого союза "Игра".