Известный КВН-щик получил должность в Милли Меджлисе - ФОТО
В Милли Меджлисе (Парламенте) Азербайджана продолжаются кадровые реформы.
Как передает Day.Az со ссылкой на bakupost.az, в отдел международных отношений Аппарата Милли Меджлиса назначен новый руководитель сектора, которым является Ильгар Набиев.
Ильгар Набиев родился в 1976 году в Баку. С юных лет он начал играть в клубе "Парни из Баку" в команде "Веселые и находчивые".
Команда, в которой он участвовал, была чемпионом 1992 года, первой на Летнем Кубке 1995 года и лучшей командой XX века.
С 2001 года он участвует в театре КВН "Планета Парни из Баку", созданного Тахиром Имановым. Позже он разработал различные юмористические проекты и организовал конкурсы "Клуб веселых и находчивых". Он - глава Творческого союза "Игра".
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