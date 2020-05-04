В Азербайджане выявлено 52 случая инфицирования коронавирусом, 39 вылечившихся, один человек скончался

В Азербайджане выявлено 52 случая инфицирования коронавирусом, 39 человек вылечились, один человек скончался.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончался гражданин (1969 года рождения), у которого помимо коронавирусной инфекции был диагностирован сахарный диабет, он также страдал хронической сердечной недостаточностью.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 984 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 1 480, скончались 26 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 478 лиц, из них состояние 18 оценивается как тяжелое, 29 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.