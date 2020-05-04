https://news.day.az/society/1231496.html В Баку наблюдается серьезный рост пассажироперевозок
В Баку наблюдается серьезный рост пассажироперевозок
В Баку, по сравнению с показателями прошлой недели, наблюдается рост пассажироперевозок в размере 10-12 процентов.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.
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