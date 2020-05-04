Вюсал Керимли: Среди водителей не отмечено случаев заражения коронавирусом

"До пандемии планировалось обновление автобусов. Тендер проводился по маршрутам № 30 и 11, их управление после пандемии перейдет к BakuBus".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

По его словам, на 12-метровых автобусах, согласно международному опыту, можно перевозить 25-26 пассажиров, до 80-90 человек с учетом стоячих мест:

"Проверено более 800 водителей "Bakubus". Результаты оказались негативными, среди водителей не отмечено случаев заражения вирусом. Мы основательно дезинфицируем гаражи".