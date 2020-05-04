БТА: Пассажиры безответственно относятся к особому карантинному режиму

"В последние дни пассажиры безответственно относятся к особому карантинному режиму. Это также повышает вероятность второй волны".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По его словам, в последние дни наблюдается плотность движения: "Это может привести к неприятным последствиям. Между плотностью движения, которая была неделю назад, и сегодняшней плотностью движения наблюдается рост на 10-12 процентов".