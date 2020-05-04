В Азербайджане за время карантина оштрафованы 48 295 водителей

В Азербайджане во время особого режима карантина оштрафованы 48 295 владельцев транспортных средств.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает Day.Az.

По словам Керимли, идет процедура оформления штрафов, зафиксированных, начиная с первого мая: "Причина в том, что транспортные средства паркуются беспорядочно, что приводит к перегруженности движения. Поэтому мы вынуждены возобновить применение штрафов. Штрафы будут применяться по конкретным зонам. В местах, где не наблюдается загруженности транспорта, штрафы применять неуместно".

Председатель правления БТА добавил, что в соответствии с методическими указаниями по коронавирусу в общественном транспорте обязательно нужно носить маску: "В связи с механизмом штрафования лиц, не имеющих масок в общественном транспорте, Оперативный штаб при Кабмине примет решение. Необходимо отдавать предпочтение не штрафованию, а просветительской работе. Если загруженность увеличится, будут приняты ограничительные меры".