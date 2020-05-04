https://news.day.az/society/1231507.html Транспортную карту BakıKart можно будет пополнять онлайн
Транспортную карту BakıKart можно будет пополнять онлайн
После полного перехода на оплату проезда в бакинских автобусах посредством карты BakıKart будет возможно пополнять баланс на ней в режиме онлайн.
Как передает Day.Az, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.
По его словам, в настоящее время в связи с этим ведутся работы:
"Мы планировали, что этот вопрос будет реализован после того, как все пассажирские автобусы столицы перейдут на карточную систему. В настоящее время продолжается работа по переходу автобусов на оплату картой".
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