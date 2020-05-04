https://news.day.az/society/1231508.html Предложено увеличить количество полос движения на основных дорогах - Бакинское транспортное агентство
Предложено увеличить количество полос движения на основных дорогах - Бакинское транспортное агентство
"Во время проверок на постах граждане не сразу предоставляют документы, долго их ищут, это занимает много времени".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.
По его словам, в связи с этим, чтобы не было плотности в автобусах, было предложено увеличить количество полос движения как на экспресс-линиях, так и на других основных дорогах.
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