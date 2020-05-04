Предложено увеличить количество полос движения на основных дорогах

"Во время проверок на постах граждане не сразу предоставляют документы, долго их ищут, это занимает много времени".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По его словам, в связи с этим, чтобы не было плотности в автобусах, было предложено увеличить количество полос движения как на экспресс-линиях, так и на других основных дорогах.