Минобразования Азербайджана привлечет школьных учителей для ведения телеуроков

Учителя, желающие принять участие в телеуроках, могут обратиться посредством соцсетей.

Как передает Day.Az, об этом сказал заведующий отделом работы с одаренными детьми Института образования минобразования Азербайджана Фуад Гараев.

По его словам, начало проведения телеуроков пришлось на самый жесткий период особого режима карантина, ввиду чего возникли определенные трудности в привлечении учителей к телезанятиям.

"Составы и количество учителей, ведущих телеуроки, уже определены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость заменять учителей по определенным причинам, в связи с чем мы приглашаем новых учителей. Если есть учителя, желающие принять участие в телеуроках, то они могут обратиться посредством соцсетей. Мы сначала пригласим этих учителей и прослушаем как они ведут уроки. Далее организация, осуществляющая съемки телеуроков примет соответствующее решение", - сказал Гараев.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса с начала марта во всех учебных заведениях страны приостановлен учебно-воспитательный процесс. Ввиду этого с 11 марта на телеканале Mədəniyyət при организационной поддержке министерства образования для учащихся транслируется программа "Время урока".