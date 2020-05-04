https://news.day.az/society/1231532.html В автобусах в Баку могут быть установлены прозрачные перегородки
В автобусах в Баку могут быть установлены прозрачные перегородки
В автобусах в Баку могут быть установлены прозрачные перегородки.
Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает в понедельник Day.Az.
Он отметил, что с сегодняшнего дня перевозчикам, а также водителям такси даны поручения по установке прозрачных перегородок для предотвращения прямого контакта с пассажирами. Керимли добавил, что в настоящее время для изменений в законодательство в связи с данным вопросом готовится законопроект.
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