В автобусах в Баку могут быть установлены прозрачные перегородки.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает в понедельник Day.Az.

Он отметил, что с сегодняшнего дня перевозчикам, а также водителям такси даны поручения по установке прозрачных перегородок для предотвращения прямого контакта с пассажирами. Керимли добавил, что в настоящее время для изменений в законодательство в связи с данным вопросом готовится законопроект.