МВД Азербайджана прокомментировало нападение на полицейских перед ИВ Билясувара
Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало инцидент, произошедший перед Исполнительной властью Билясуварского района, во время которого было полиции оказано сопротивление.
Как передает Day.Az, глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что группа граждан попыталась собраться перед зданием Исполнительной власти Билясуварского района в связи с задержкой социальной помощи.
"Находившиеся на службе на территории сотрудники полиции немедленно прибыли на место и побеседовали с собравшимися людьми. При этом один из жителей не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, оказал им сопротивление, затем он ударил полицейского. Гражданин был задержан и доставлен в районную прокуратуру для расследования вопроса. Граждане утверждают, что сотрудники полиции причинили им травмы. Однако, такого не было", - сказал Захидов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре