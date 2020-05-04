Молитва 11-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

5 мая - одиннадцатый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 3:53, а ифтар в 19:55.

Предлагаем вашему вниманию молитву одиннадцатого дня месяца:

"Allahummə həbbib ileyyə fihil-ihsan. Və kərrih ileyyə fihil-fusuqə vəl-isyan. Və hərrim əleyyə fihis-səxətə vən-niyran. Bi-ovnikə ya ğiyasəl-müstəğisin".

Перевод:

Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Пусть в этот месяц в моем сердце увеличится любовь к добрым деяниям и неприязнь к грехам и разврату. Запрети мне проявлять гнев посредством Своей помощи. О отвечающий на призыв нуждающихся!

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.