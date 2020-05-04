Как должны работать салоны красоты и парикмахерские в Баку? - советы от турецкого стилиста - ВИДЕО
В Азербайджане 4 мая после снятия некоторых ограничений, установленных во время особого карантинного режима, возобновили свою работу салоны красоты и парикмахерские.
Как передает Day.Az, в связи с этим турецкий стилист Бурак Айылдыз, работающий в одном бакинских салонов красоты, рассказал о правилах гигиены, которые необходимо соблюдать работникам парикмахерских, и о том, как организовать работу в соответствии с требованиями особого карантинного режима.
"После стрижки каждого клиента все используемые инструменты должны очищаться специальным средством, а граждане должны носить маски при посещении салонов. Владельцы салонов должны проверять, чтобы их сотрудники носили маски. Также следует придерживаться расстояния между людьми", - сказал в частности Бурак.
Подробнее с рекомендациями турецкого стилиста можно ознакомиться в видео-ролике:
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