https://news.day.az/society/1231677.html Мужчина посреди улицы ограбил женщину в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Мужчина посреди улицы ограбил женщину в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Сураханском районе Баку произошло ограбление.
Как передает Day.Az, жительница поселка Амирджан сообщила полиции, что неизвестный мужчина отобрал ее мобильный телефон и скрылся.
Сотрудниками отдела уголовного розыска Сураханского РУП по подозрению в грабеже задержан ранее судимый по статье 177 (кража) Эльман Абидов (1972 г.р.).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре