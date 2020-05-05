Мужчина посреди улицы ограбил женщину в Баку

В Сураханском районе Баку произошло ограбление.

Как передает Day.Az, жительница поселка Амирджан сообщила полиции, что неизвестный мужчина отобрал ее мобильный телефон и скрылся.

Сотрудниками отдела уголовного розыска Сураханского РУП по подозрению в грабеже задержан ранее судимый по статье 177 (кража) Эльман Абидов (1972 г.р.).