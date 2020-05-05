Известно, что во время иммунной реакции (например, при ответе на инфекцию) клетки иммунной системы становятся очень активными, поэтому их потребность в глюкозе увеличивается. Когда иммунитет борется с вирусом, иммунные клетки истощаются и их активность снижается. И тут жизненно необходимо бывает глюкоза.

Частью нашей иммунной системы являются дендритные клетки, своего рода полицейские нашего организма, отслеживающие признаки опасности в организме. Новое исследование показало, что дендритные клетки при дефиците глюкозы хуже справляются со своими обязанностями. Исследование было проведено группой ученых Тринити-колледжа (Trinity College Dublin), Ирландия, во главе с Дэвидом Финлэем (David Finlay), доцентом-вирусологом. Результаты работы опубликованы в ведущем международном журнале "Nature Communications".

По материалам www.medicalnewstoday.com