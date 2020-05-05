Частным компаниям запрещено дезинфицировать очаги инфекции, поэтому они не привлекаются к этой работе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор Центра дезинфекции г. Баку Акиф Мамедов.

По его словам, дезинфекционные работы в столице проводит только Бакинский центр дезинфекции: "Может быть, что какое-то предприятие заключило договор с частной компанией, и дезинфекцию проводит она, но это неправильно, потому что должен быть известен источник очага и место нахождения больного, которые должны быть продезинфицированы".

Мамедов сказал, что работы по дезинфекции осуществляются бесплатно по заказу соответствующих госструктур: "В данный момент Центр проводит работы по дезинфекции только в очагах инфекции. Если в какой-либо клинике был инфицированный больной, и он выписан, то дезинфицируется место пребывания этого больного. Эта работа осуществляется только по заказу".

Что касается вопроса о том, насколько сохраняется действие дезинфицирующих растворов, то директор Центра сказал, что если в очищенное помещение входят инфицированные лица, то повторное заражение вирусом возможно. Дезинфицирующий раствор активен в течение 4 часов, и он убивает инфекцию, но никто не может гарантировать, что за это время очаги вируса ликвидированы полностью".

Директор Центра отметил, что в настоящее время проблемы с дефицитом дезинфицирующих растворов нет: "Данной продукцией станцию снабжает минздрав. Это средства как местного, так и зарубежного производства".

В заключение он добавил, что для того, чтобы работать дезинфектором, не обязательно иметь среднее или высшее образование, а необходимо пройти практику на станции в течение 15-30 дней: "Но дезинфекторы не могут самовольно проводить дезинфекцию на объекте. Он проводит эти работы под контролем инструктора или врача, потому что для их эффективности очень важно правильное назначение специалистом соотношения добавляемых в раствор средств. Эти работы со стороны станции проводятся под непосредственным контролем врача. Сегодня много частных компаний, которые проводят дезинфекцию, но мы не знаем, с какими специалистами они работают и какие средства применяют".