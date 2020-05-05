https://news.day.az/society/1231727.html В Баку временно закроют известный рынок
В Баку временно закроют известный рынок
В Баку временно закроют известный рынок.
Как передает Day.Az, 18 июня состоится годовое собрание акционеров ОАО "Насиминский базар".
Повестка дня собрания включает обсуждение финансового отчета "Насиминского базара" за 2019 год, избрание членов правления акционерного общества, временное ограничение работы рынка из-за ремонтно-строительных работ и другие вопросы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре