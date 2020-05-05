В Хачмазе начнет функционировать реабилитационный центр для лиц с инвалидностью
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева для лиц с инвалидностью продолжаются работы по реконструкции инфраструктуры для реабилитации в соответствии с современными требованиями, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
В Хачмазском региональном реабилитационном центре для лиц с инвалидностью создаются условия для реабилитации в соответствии с высокими стандартами.
Работы по капитальному ремонту и реконструкции, проводимые в учреждении, уже подходят к концу. Здесь будут использованы эффективные физиотерапевтические методы и современное оборудование, и в течение года свыше 600 лицам с инвалидностью будут оказываться медико-социальные реабилитационные услуги.
Учреждение планируется сдать в эксплуатацию в следующем месяце.
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