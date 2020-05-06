Смягчение карантина теперь зависит только от сознательности граждан

Общая тенденция в распространении COVID-19 в Азербайджане носит волнообразный характер. Это показывает, что проблема еще не решена.

Об этом сказал в беседе с Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB, член Оперативного штаба при Кабинете министров, врач-инфекционист Васиф Алиев.

По словам специалиста, всегда следует иметь в виду, что позитивная тенденция в любой момент может вновь смениться на негативную. Фактором риска тут является несерьезное отношение многих граждан к карантинным мерам. Их смягчение не говорит о том, что угрозы больше нет. Она есть. Карантинные меры смягчаются не потому, что угроза миновала, а с целью облегчения ситуации для людей и предоставления им больших возможностей.

"Однако сами люди не должны забывать о необходимости следовать нормам гигиены и личной защиты. Эпидемиологическая ситуация хоть и достаточно стабильна, но не разрешена. Случаи заражения имеют место и в регионах. Так, накануне в Гяндже было выявлено 32 новых инфицированных коронавирусом. Произошло это потому, что граждане, обрадовавшись смягчению карантина, перестали следовать правилам. Это недопустимо. Об этом уже много раз говорилось, но повторю еще раз: необходимо использовать средства защиты, соблюдать гигиену и социальную дистанцию, не собираться группами более 10 человек и так далее", - подчеркнул Васиф Алиев.

Маски, отметил он, нужно использовать в общественных местах обязательно. Есть много тех, кто не заботятся о социальной дистанции. Еще более желательно стараться не посещать пока места скопления людей вообще.

Делать прогноз на май очень сложно, сказал руководитель рабочей группы TƏBİB. Ситуация может развиваться и в позитивном, и в негативном русле. Врачи и государственные структуры не зря так упорно призывают к соблюдению карантинных норм - на это есть объективные и веские причины.

"Проблема в том, что многие граждане после смягчения карантина начали вести образ жизни, какой вели до пандемии. А это совершенно недопустимо. Ничего еще не закончилось, и если вновь возникнут негативные тенденции, государство будет вынуждено вновь ужесточить карантинные меры. Оно сделало все, чтобы не допустить худшего сценария, теперь все зависит от граждан. То есть ситуация в этом месяце будет полностью зависеть от сознательности людей, и каждый должен осознать свою личную ответственность за то, что государство не имеет возможности быстрее смягчить ограничения. Если каждый это осознает и будет совершать шаги в соответствии с этой ответственностью, мы сможем быстрее выйти из карантина. В противном же случае он будет ужесточен, и виноваты в этом будут только сами граждане", - подчеркнул Васиф Алиев.

Лейла Таривердиева