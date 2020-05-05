Синоптики прогнозируют дожди в Баку

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман, морось, ближе к вечеру возможен грозовой дождь, ветер юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-19, днем - 21-26, в Баку ночью - 17-19, днем - 24-26 градусов.

Атмосферное давление снизится с 756 до 752 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, местами ливни.

Температура воздуха ночью - 14-18, днем - 23-26, в горах ночью - 3-8, днем - 11-16 градусов тепла.