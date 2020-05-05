Арестованы сотрудники Государственной налоговой службы

Государственная налоговая служба при министерстве экономики и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана продолжают совместные оперативные мероприятия для разоблачения и привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные преступления и нарушивших правила профессионального поведения государственного чиновника и нормы этики.

Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службах этих двух структур, на основании поступившей информации о незаконных деяниях лиц, представлявшихся сотрудниками налоговых органов, Службой и Генпрокуратурой были проведены неотложные оперативно-следственные мероприятия.

В ходе расследования было установлено, что сотрудники Управления оперативного налогового контроля Главного управления по работе с малым предпринимательством города Баку Государственной налоговой службы Азер Аллахвердиев и Джахид Тахиров, по предварительному сговору прибыв в пекарню, принадлежащую гражданину Азербайджана, потребовали у него денежные средства в размере 6 000 манатов в обмен на отмену налоговых проверок в этом году.

В результате проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий с использованием специальных технических средств оба должностных лица были задержаны с поличным во время получения ими части вышеуказанной суммы в качестве взятки.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело по статье 311.3 (получение взятки) УК Азербайджана.

Ввиду возникновения основательных подозрений в том, что данные преступные деяния были совершены Аллахвердиевым и Тахировым, они задержаны и привлечены к следствию в качестве подозреваемых.

В настоящее время для всестороннего и полного расследования всех деталей уголовного дела продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.