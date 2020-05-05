Расписание школьных телеуроков на завтра

Обнародовано расписание школьных занятий на шестое мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах "Mədəniyyət" (Культура) и "ARB Günəş", передает Day.Az со ссылкой на министерство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах "Mədəniyyət" и "ARB Günəş" при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.

Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале и официальной странице в Facebook министерства образования, на портале видеоуроков ведомства.