В Азербайджане свыше 7300 человек получили единовременную материальную помощь по случаю 75-летия Дня Победы

Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана осуществило выплату единовременной материальной помощи лицам, участвовавшим во Второй мировой войне в период 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, и другим соответствующим лицам, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

В рамках исполнения распоряжение Президента Ильхама Алиева от 24 апреля 2020 года, каждому из 256 участников Великой Отечественной войны обеспечено финансирование единовременной материальной помощи в сумме 1500 манатов в связи с 75-летней годовщиной победы в этой войне.

Согласно распоряжению, также каждому из 7126 человек, состоящих из вдов погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лиц, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работников специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лиц, награжденных соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также пострадавших от блокады Ленинграда, осуществлена выплата единовременной материальной помощи в размере 750 манатов.

Средства единовременной материальной помощи перечислены на пенсионные карточки этих граждан. Всего помощь выплачена 7382 лицам.

Напомним, что в преддверии Дня Победы размер единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны и другим лицам ежегодно увеличивается. В сравнении с прошлым годом размер единовременной материальной помощи увеличен на 50%.