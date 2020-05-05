Минобразования Азербайджана приостановило прием граждан

В соответствии с решением о продлении особого режима карантина на территории Азербайджана Центр приема граждан министерства образования приостановил работу до 31 мая, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

За это время обращения можно будет направлять в информационный центр по номеру 146-1.

Граждане также могут обращаться на электронную почту office@edu.gov.az либо воспользоваться электронными ресурсами www.edu.gov.az; www.ict.edu.az

Официальную информацию рекомендуется отслеживать на сайте минобразования www.edu.gov.az, а также со страниц министерства в социальных сетях.