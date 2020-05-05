Создан Совет общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

Сегодня состоялось первое заседание Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что на сегодняшний день в Фонде собрано более 113 миллионов манатов:

"Распоряжением премьер-министра создан Совет общественного контроля с целью обеспечения прозрачности расходования средств Фонда. На заседании присутствовали представители Администрации Президента, исполнительных органов, общественности и законодательного органа. Были обсуждены направления расходования средств".