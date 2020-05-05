В Азербайджане выявлено 76 случаев инфицирования коронавирусом, 28 человек вылечились

В Азербайджане выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусом, 28 человек вылечились.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 2060 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 508, скончались 26 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 526 лиц, из них состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 27 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 164 481 тест.