TƏBİB: В последнее время мы утрачиваем позитивную динамику, растет число заражений

В последнее время мы утрачиваем позитивную динамику, растет число заражений.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, это было ожидаемо: "Мы знали, что когда начнем выходить из карантинного режима, число заражений будет расти. Чтобы понять причину этого, достаточно выйти на улицу".