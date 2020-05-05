https://news.day.az/society/1231906.html TƏBİB: В последнее время мы утрачиваем позитивную динамику, растет число заражений
TƏBİB: В последнее время мы утрачиваем позитивную динамику, растет число заражений
В последнее время мы утрачиваем позитивную динамику, растет число заражений.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, это было ожидаемо: "Мы знали, что когда начнем выходить из карантинного режима, число заражений будет расти. Чтобы понять причину этого, достаточно выйти на улицу".
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