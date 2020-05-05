https://news.day.az/society/1231918.html В Азербайджане обсуждается механизм применения штрафов на объектах общепита
В Азербайджане обсуждается механизм применения штрафов на объектах общепита
В Азербайджане утверждены методические указания , необходимо следовать этим инструкциям на объектах общественного питания.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров, посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
И.Мамедов сказал, что ситуация отслеживается: "Обсуждается механизм применения штрафа. О том какие ожидаются штрафы и после скольких предупреждений они будут применяться будет сообщено в ближайшее время".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре