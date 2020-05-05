В Азербайджане обсуждается механизм применения штрафов на объектах общепита

В Азербайджане утверждены методические указания , необходимо следовать этим инструкциям на объектах общественного питания.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров, посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов сказал, что ситуация отслеживается: "Обсуждается механизм применения штрафа. О том какие ожидаются штрафы и после скольких предупреждений они будут применяться будет сообщено в ближайшее время".