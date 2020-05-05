https://news.day.az/society/1231924.html В Азербайджане предложено страховать членов семей врачей
В Азербайджане предложено страховать членов семей врачей
На заседании Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом было предложено страховать членов семей врачей в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров и посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, сказал член Совета общественного контроля Фархад Бадалбейли.
Ф. Бадалбейли отметил, что члены Совета пришли к единому мнению по данному вопросу. Он также отметил, что министр здравоохранения Огтай Ширалиев заявил, что нет надобности выделять средства из Фонда на закупку оборудования.
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