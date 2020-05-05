В Азербайджане предложено страховать членов семей врачей

На заседании Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом было предложено страховать членов семей врачей в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров и посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, сказал член Совета общественного контроля Фархад Бадалбейли.

Ф. Бадалбейли отметил, что члены Совета пришли к единому мнению по данному вопросу. Он также отметил, что министр здравоохранения Огтай Ширалиев заявил, что нет надобности выделять средства из Фонда на закупку оборудования.