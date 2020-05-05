В ближайшие дни будет объявлено, откроются ли в Баку с 11 мая торговые центры

На этой неделе станет известно, откроются ли с 11 мая в Баку торговые центры. Но нынешняя статистика не обнадеживает.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров и посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, от этого будет зависеть, какое решение будет принято 11 мая: "В районах торговые центры открыты, но это не дает нам оснований расслабляться. Есть методические указания в связи с объектами торговли, общепита. Соблюдение этих инструкций на объектах обязательно, в противном случае статистика может стать негативной, а это мешает смягчению карантинного режима".