В Азербайджане семьям солдат может быть оказана социальная поддержка

Определены 8 направлений для расходования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров, посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, сказал член Совета общественного контроля Фонда Фархад Бадалбейли.

Ф.Бадалбейли отметил, что Фонд должен больше заниматься социальной помощью: "На заседании я также предложил оказать социальную помощь членам семей солдат. Наряду с врачами, и солдаты находятся на передовой".

Член Совета Зияд Самедзаде отметил, что были проведены обсуждения с участием министра экономики Микаила Джаббарова: "Есть малоразвитые сферы здравоохранения, есть вопросы в связи с необходимостью оказания социальной помощи. Будут проведены анализы, изучены обращения в Фонд и предприняты необходимые шаги. После оценки обращений будет принято решение в каких направлениях будут расходоваться средства".