Внесена ясность в вопрос открытия бакинского метро

Вопрос открытия Бакинского метрополитена будет рассмотрен после 11 мая.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, этот вопрос зависит от степени предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Ситуация будет вновь обсуждаться 11 мая. Если будут положительные результаты в деле предотвращения распространения заболевания, дата открытия метрополитена станет известна. То есть этот вопрос прояснится после 11 мая",- сказал он