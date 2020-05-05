Для доставки в страну граждан Азербайджана еженедельно могут быть организованы чартерные рейсы

Вопрос доставки граждан Азербайджан из-за рубежа обсуждается каждый день.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров и посвященной Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, обсуждается вопрос организации чартерных рейсов каждую неделю: "Если среди прилетевших будут зараженные коронавирусом, они должны будут размещены в отдельных комнатах. Должны быть такие места, чтобы иметь возможность сразу принять людей в карантин".

По словам И.Мамедова, также обсуждается проблема граждан Азербайджана в Украине: "Для доставки наших граждан из Украины должен быть организован один чартерный рейс. Возможно, рейс уже выделен".