TƏBİB: Больше всего случаев заражения выявлено в регионах, относящихся к «оранжевой зоне»

Сегодня число новых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане составляет 76. Но здесь я не могу сказать, в каком регионе больше инфицирования.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"Случаи инфицирования были как в Баку, так и в регионах. Отмечу, что случаи инфицирования больше всего произошли в тех местах, которые мы относим к "оранжевым зонам". Если в каком-то регионе, относящемся к "оранжевой зоне", будет уменьшение, он будет включено в "желтую зону". Или, наоборот, если в регионах, которые мы называем "желтой зоной", статистика заражения вирусом станет расти, карантинный режим может быть ужесточен", - сказала Гараева.