Ибрагим Мамедов рассказал о правилах использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом
Средства, собранные в Фонде поддержки борьбы с коронавирусом, будут использованы только в рамках определенных правил.
Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает во вторник Day.Az .
Он подчеркнул, что направления и правила использования средств Фонда определены соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.
"Данны средства не могут быть использованы в направлениях отличных от указанных. Средства будут использованы только в рамках определенных правил", - сказал Мамедов.
Пресс-секретарь Кабмина добавил, что в Фонде не предусмотрены средства в связи улучшением соцзащиты сотрудников МВД.
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