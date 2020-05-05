В Азербайджане определен режим работы учебных заведений до 31 мая

Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ, руководствуясь пунктом 13.5 "Положения о министерстве образования Азербайджанской Республики" для обеспечения выполнения решения Кабинета министров №163 от 1 мая 2020 года о продлении срока действия особого режима работы (труда), введенного в период особого карантина на территории Азербайджанской Республики для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), а также поручений, указанных в письмах Кабинета министров №1/384 от 16 марта 2020 года и № 10/541 от 2 мая 2020 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в приказе министра с учетом продления особого карантинного режима на территории страны до 00:00 31 мая дано указание привлечь к работе 4-31 мая до 30% сотрудников организаций, входящих в состав структур Аппарата министерства образования, расположенных в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, а в других городах и районах республики не вводить ограничение на численность привлекаемых к работе сотрудников организаций, входящих в структуру министерства образования.

Финансовому отделу поручено принять необходимые меры по выплате зарплаты сотрудников, не привлеченных к работе.