В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане были проведены 4 385 тестов на коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 5-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 164 481 теста.